Курс гривни к концу года опустится до 11 грн/долл. – исследование

Средневзвешенный курс гривни к концу года опустится до 10-11 грн за доллар, но такая девальвация создаст предпосылки для сокращения импорта и роста экспорта, что, в свою очередь, улучшит внешнеторговый баланс и будет способствовать возрождению экономики в следующем – 2015 году. Об этом говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований, текстом которого располагает УНИАН.

«Ожидается дальнейшая девальвация в этом году. По прогнозу, в 2014 году среднегодовой курс составит 10 грн за доллар, а к концу года – 11 грн за доллар, – говорится в исследовании. – Сокращение внешних и внутренних дисбалансов – болезненное, но крайне необходимое – создаст условия для роста уже в 2015 году».

Кроме того, по данным исследования, в текущем году Украину ждет уменьшение дефицита счета текущих операций, но необходимость осуществления выплат по внешним долгам и неблагоприятный инвестиционный климат приведут к дальнейшему сокращению чистых золотовалютных резервов. «Однако падение в 2014 году будет временным перед экономическим ростом в 2015 году», – говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, курс гривни будет находиться возле отметки 10 грн/долл. до тех пор, пока Национальный банк Украины не введет понятный для участников рынка «плавающий» режим. С таким же прогнозом вышло Министерство финансов. Там не ждут роста экономики страны в 2014 году и прогнозируют курс национальной валюты на уровне 10 грн за доллар.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк также не ожидает значительного экономического роста в 2014 году, обращая внимание на то, что для Украины сегодня главное – «не упасть». В то же время, небольшой рост экономики, по мнению главы правительства, возможен уже в 2015 году.

Рост ВВП Украины в 2013 году по отношению к 2012 году составил 0%, годовой показатель инфляции (декабрь 2013 г. к декабрю 2012 года) – 0,5%.

Госбюджет на 2014 год, утвержденный 19 января текущего года, предполагает рост ВВП на 3% и годовую инфляцию на уровне 8,3%.

В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

В 2015 году мировые рейтинговые агентства, а также международные финансовые организации ожидают в Украине экономический рост на уровне 1,5-2,5%.

В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли намерено разработать план мероприятий, воплощение которых позволит в течение ближайших семи лет увеличить ВВП Украины в 2,7 раза.