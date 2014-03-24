Доля просроченной задолженности по банковским кредитам выросла до 8,4%

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в феврале 2014 года по сравнению с январем выросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-февраля по сравнению с началом текущего года рост доли просроченной задолженности составил 0,6 п.п.

По данным Нацбанка, в феврале банки увеличили объем предоставленных кредитов на 8,18%, или на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн, при этом кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования, выросли на 8,1%, или 56,377 млрд грн, - до 748,566 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков за январь 2014 года выросла на 0,1 п.п. - до 7,8%.

Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в 2013 году снизилась на 1,2 п.п. - до 7,7%, в том числе в декабре - на 0,63 п.п.

В 2013 году банки увеличили объем предоставленных кредитов на 11,78% - до 911,402 млрд грн, в том числе в декабре - на 2,41%.

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