Аналитики подсчитали, что Украина за год может привлечь до $40 млрд

«Украина сможет договориться о внешних заимствованиях на уровне 40 млрд долл. с западными государствами и МВФ, - говорится в исследовании. - Заострение политической ситуации будет негативно влиять на инвестиционный климат. Приход частного инвестора в Украину будет невозможен вплоть до достижения большей определенности».

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отмечал, что Украине в 2014 году потребуется привлечь по меньшей мере 13 млрд долл. для выполнения внешних обязательств. По данным Министерства финансов, общий объем выплат по внешним долгам составит в 2014 году порядка 9 млрд долл.

О предоставлении финансовой помощи Украины уже заявили ЕС (объем финпомощи может составить до 1,6 млрд евро), США (объем финпомощи может составить 1,6 млрд долл.), Япония (объем финпомощи – 1 млрд долл.).

Кроме того, в середине марта глава правительства Украины Арсений Яценюк заявлял, что Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров и обещает оказать долговременную финансовую помощь в размере 15 млрд долл. Порядка 15 млрд долл. может составить программа кредитования экономики Украины, которая готовится к подписанию с Международным валютным фондом.

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О своем стремлении помочь Украине также заявил Всемирный банк, который готов предоставить в качестве кредитов до 3 млрд долл. в 2014 году, и Европейский банк реконструкции и развития, который может выделить порядка 5 млрд евро до 2020 года.