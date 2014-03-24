Медведев заговорил об особой экономической зоне в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму может быть создана особая экономическая зона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня на совещании по поддержке социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

«Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны», - сказал Медведев.

По его словам, до конца первого полугодия в правительство должна быть предоставлена федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию полуострова - с деньгами, со сроками, с ответственными исполнителями.

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Он также сообщил, что одной из преференций для Крыма должно стать освобождение от уплаты налогов.

«Нам точно стоит подумать о подготовке правил, которые будут освобождать от уплаты налогов на переходный период те компании, которые платят налоги в Крыму, то есть, работают там и платят налоги, и которые, естественно, перешли в российскую юрисдикцию», - сказал он.

Медведев также подчеркнул, что очень важно перерегистрировать собственность, включая землю и недвижимость.

«Росреестру нужно сформировать в Крыму территориальное подразделение, которое займётся этой работой. Её нужно вести деликатно, аккуратно, чтобы не навредить деловому климату и инвестиционной привлекательности полуострова. Но вести её необходимо, потому что без правильно оформленного титула собственности ни один инвестиционный проект, как известно, реализовать невозможно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма.