«Укртелеком» за год сократил прибыль в 4 раза

14:36, 24 марта 2014
Финансы
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Общее количество активов предприятия в 2013 году сократилось на 2,3%  

«Укртелеком» за год сократил прибыль в 4 раза

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в 2013 году по сравнению с годом ранее сократил чистую прибыль в 4,3 раза - до 84,7 млн грн с 366,8 млн грн, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, совокупный доход оператора в 2013 году сократился более чем в 132 раза – до 2,5 млн грн с 334,2 млн грн в 2012 году.

Общее количество активов предприятия в 2013 году сократилось на 2,3% - до 8,888 млрд грн.

При этом непокрытый убыток компании по итогам 2013 года практические не изменился и составил 3,023 млрд грн против 3,025 млрд грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность компании в прошлом году составила 1,014 млрд грн, что на 17,8% больше, чем в 2012 году. Текущие обязательства оператора в прошлом году сократились на 7,9% – до 3,231 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Укртелеком» получил 366,8 млн грн чистой прибыли. Выручка от реализации в 2012 году составила 8,246 млрд грн.

В феврале текущего года «Укртелеком» назначил главой компании Александра Баринова, ранее занимавшего должность исполнительного директора мобильного оператора «Астелит» (ТМ life:).

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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