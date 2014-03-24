Кабмин продаст часть министерского имущества

Кабинет министров Украины намерен урезать расходы на госаппарат и продать часть ведомственного имущества в рамках сокращения расходов государственного бюджета, сообщил на пресс-конференции вице-премьер министр Украины по социальным вопросам Александр Сыч.

“Речь идет, прежде всего, о сокращении управленческих структур - министерств, региональных подразделений, региональных управлений и т.п. Иногда это доходит до 30-40%”, - заявил Сыч.

Он отметил, что под сокращения попадут прежде всего материальные ресурсы и льготы. Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство планирует провести инвентаризацию объектов, которые находятся на балансе министерств, чтобы в дальнейшем приватизировать часть из них.

«Речь идет об инвентаризации объектов, находящихся на балансе министерств, их тотальной распродаже, чтобы не было там ресторанов, гостиниц, санаториев. Пусть это переходит в частные руки, пусть доход от продажи поступает в бюджет», - сказал Сыч.

Как сообщал УНИАН, Кабмин готовит секвестр государственного бюджета, поскольку действующий бюджет нереально выполнить, а заложенные в него параметры не соответствуют реальной экономической ситуации. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что объемы сокращения доходной части госбюджета могут составить 65-80 млрд грн.