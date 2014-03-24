В банковской системе Украины сократилась доля иностранного капитала

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в феврале текущего года сократилась по сравнению с январем на 0,1 п.п. - до 33,9%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-февраля т.г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе также снизилась на 0,1 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом в феврале по сравнению с январем не изменилось и составило 49, количество банков со 100% иностранным капиталом также не изменилось и составляет 19.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года не изменилась и составила 34%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в 2013 году сократилась на 5,5 процентных пунктов - до 34%.

