Доллар на закрытии межбанка подешевел на 10 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками 10,7000/11,2000, к 12:00 сузился спрэд 10,7000/10,9000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 10,6500/10,8000.

По информации финансовой компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,2960/0,3099, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2960/0.3016. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3045/0,3100. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0800 (-0.1845).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3760/1,3825. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 14,7615/15,4535, к 12:00 цены ушли вниз 14,7385/15,0200. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 14,6652/14,8778.