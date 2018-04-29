Гендиректор Concorde Capital: «Необходимо максимально ограничить вмешательство государства в бизнес»

- Игорь Александрович, как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в Украине?

- Текущая экономическая ситуация в стране плачевная, но не катастрофическая. Очевидно, что падение промышленного производства пятый квартал подряд приводит к сокращению валового внутреннего продукта, и такая тенденция продолжается. Одновременно намечается сокращение потребительского спроса. Согласно статистике, за январь-февраль падение розничных продаж составило 15-20%.

Но ситуация на самом деле выравниваемая. И правительство уже предприняло первые стабилизационные шаги. Это – секвестр государственного бюджета и госрасходов предполагаемо на 80 млрд грн, решение проблемы непогашенного НДС путем выпуска облигаций. Кроме того, в стране произошла девальвация, которая стимулирует инфляцию и это уже позитивный результат.

- Какие наибольшие риски для экономики существуют в данный момент?

- Риск военной угрозы делает неотвратимым целый ряд реформ, и правительство сейчас собирается их реализовывать. Считаю, что ситуация может измениться довольно быстро в лучшую сторону, когда реформы будут поддержаны донорами и кредиторами Украины.

Основной и чуть ли не единственный риск - российское военное вторжение. Этот риск самый существенный и самый материальный. По сравнению с ним все остальное - второстепенно. В данной ситуации макроэкономические проблемы становятся либо незначительными, либо управляемыми. Риск российской интервенции держит в высоком напряжении всю страну, в том числе, украинских бизнесменов.

- За счет чего возможен предполагаемый секвестр бюджета, если 91% расходов казны составляют социально защищенные статьи?

- Не нужно забывать, что еще есть, например, огромная непрозрачная категория госзакупок, которая коррумпирована и вызывает критику как со стороны оппозиции, так и международных организаций.

Для введения страны в нормальное русло необходимо повысить цены на энергоносители для населения. На данный момент правительство субсидирует коммунальные платежи. Но с другой стороны, собственники «межигорьев» и граждане, которые живут в беднейших районах сельской местности, платят одинаковый тариф на электричество и газ, что в принципе неправильно. Поэтому необходимо определиться с тем, кто действительно нуждается в защите путем прямых субсидий, а кто нет, и это является самой главной и ответственной работой правительства. Нововведения значительно сократят бюджетные расходы на социальную сферу и не ущемят интересы беднейших слоев населения.

- Не спровоцирует ли повышение коммунальных тарифов дополнительную напряженность в обществе?

- Действительно, есть риск социально негативного эффекта. Населению сразу будет нелегко, но ему и так давно нелегко. Если правительство не пойдет на этот шаг сейчас, по каким-то политическим причинам решит его отложить, во что я, честно говоря, не верю, то повышение тарифов все равно произойдет, только чуть позже. Это нужно честно признать и все же реализовать ряд мер, которые будут непопулярны в коротком периоде, но в долгосрочном способны значительно подкорректировать падающую экономику и в течение 12-18 месяцев вывести ее из кризиса.

- Какие шаги ждет бизнес от нового руководства страны?

- Бизнес ждет либерализации системы. Необходимо максимально ограничить вмешательство государства в бизнес. Основные ожидания - возведение права собственности в ранг «святой коровы», принятие давно обсуждаемых судебной реформы и реформы правоохранительных органов. Должен быть реальный план снижения социальной нагрузки на оплату труда. Когда ставки на социальное страхование составляют от 38% до 42%, то нет мотивации построения прозрачных отношений между работодателями и работниками. Отсюда проблема зарплат «в конвертах», что приводит к постоянному дефициту бюджета Пенсионного фонда. Должен быть четкий план, каким образом уйти от этой порочной практики.

Стимулом для бизнеса является также наличие позитивных сигналов для инвесторов. Думаю, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, снятие торговых барьеров будут одними из этих сигналов.

- До 2008 года экономический рост в Украине достигался за счет металлургии, в период кризиса усилия были направлены на развитие аграрного бизнеса. Насколько это адекватная политика и какие источники экономического роста могут быть сейчас?

- Что касается металлургии, сельского хозяйства и других ресурсных отраслей, то надо помнить, что цены и спрос в этих сферах подвержены циклам. Есть моменты пикового роста интереса на данную продукцию, а есть моменты пикового падения. Даже при небывалом урожае в прошлом году у нас были рекордно низкие цены на зерно и продукты сельского хозяйства. Поэтому очень многие фермеры терпели убытки и уходили из бизнеса.

В Украине непаханое поле работы по производству или созданию продукта, где бы человеческий ресурс имел максимальную добавленную стоимость. Например, хорошо проявили себя стимулы, которые внедрило предыдущее правительство в IT-секторе. В результате чего в Украине возникла невероятно большая индустрия, которая кормит сотни тысяч людей, дает неплохой экспортный доход - продукты в основном продаются на зарубежных рынках. И это только один из многих примеров.

Правительство должно максимально отказаться от вмешательства в бизнес, заняться дерегуляцией, как можно больше упростить процедуру открытия и закрытия компаний, а бизнес сам разберется, где и что нужно отрегулировать.

- ЕБРР и другие мировые финансовые институты утверждают, что Украине для развития экономики нужен мощный средний класс. Что необходимо сделать для его формирования?

- Должны быть предпосылки для создания среднего класса. Должен появиться дух свободного предпринимательства, чего нет у нас последних лет пять. Бизнесу даже не нужны стимулы, ему нужно, чтобы вмешательство государства было минимальным, то есть, свободный рынок. Это - упрощение отчетности, более гуманное администрирование налогов, сокращение ненужных проверок. Это те необходимые предпосылки, чтобы средний бизнес начал появляться, крепнуть и создавать прослойку – средний класс.

- Реформаторский опыт каких стран мог бы пригодиться Украине?

- Можно и нужно проецировать на экономику Украины реформы, проводимые в других странах, например, в Польше – реформы Лешека Бальцеровича. Это - так называемая шоковая терапия государственных издержек, урезание неэффективных отраслей, уход от их дотирования, четкие правила защиты бизнеса, что однозначно работает. Мы можем судить об этом по уже полученным результатам. Невероятного роста достигла польская экономика за последние два десятка лет. При этом поляки - тоже славяне, они близки украинцам по духу, поэтому нет никаких культурных барьеров и рисков, которые бы предопределяли, что такие реформы невозможно реализовать у нас.

Так же нам мог бы быть полезен опыт Израиля и Сингапура 60–70-х годов. Очень похожие ситуации с Украиной. Слабые экономики, разрозненное общество, но и при внешней угрозе они достигли невероятного успеха. Внешняя угроза стимулирует очень быстро реализовывать непопулярные меры, которые при этом консолидируют общество. У нас именно такая ситуация. Путин объединил против себя всех здравомыслящих людей на востоке, западе и юге. Это - наряду с огромными рисками, которые несет возможная военная интервенция, большой шанс сделать процветающее общество.

Правда, реформы в этих странах были реализованы много лет назад, а мы - только в начале пути. Но сейчас все происходит гораздо быстрее. Если бы мы жили в 60-х, то на необходимый отрезок пути реформирования ушло бы в разы больше времени, чем сегодня. Мир меняется очень быстро.

В Украине огромная трансформация общества произошла в течение двух месяцев. Я надеюсь, что через 2-3 года мы уже выйдем на позитивную динамику. Самое главное сейчас - сделать происходящие позитивные процессы необратимыми, чтобы при приходе к власти других людей базовые экономические категории оставались рыночными.

- Нацбанк «отпустил» курс гривни и отказался от интервенций на валютном рынке. Какие последствия для экономики Украины таких действий регулятора уже ощущаются, и чего следует ожидать в дальнейшем?

- Импортные товары стали дороже, за счет этого сокращается потребление. Часть заемщиков, у которых были долларовые пассивы и гривневые активы, пострадает на курсовых разницах. Произошедшая девальвация будет иметь определенный негативный эффект в отношении банковской системы - заемщики не смогут дальше погашать свои долги, что уже проявляется.

Но все-таки, девальвация несет и позитив. Это - стимулирование инфляции, которая должна подтолкнуть маржинальность многих производителей товаров и услуг. Это должно повысить экспорт, сделать его более конкурентоспособным, а также стимулировать более эффективные действия с публичными финансами, через гривневые заимствования. Многие инвесторы стояли в последние 3-4 года в стороне от гривневых активов в ожидании, что нацвалюта может девальвировать, соответственно, активы, номинированные в гривне, потеряют свою стоимость. И теперь, когда девальвация произошла, я ожидаю, что будут привлечены «свежие» деньги на фондовый и финансовый рынки, запустится механизм кредитования внутри страны.

Но плавающий курс не означает, что Нацбанк должен самоустраниться с валютного рынка. Он должен задать четкие ориентиры и правила игры для всех операторов. В случае сильных колебаний продавать или покупать валюту, чтобы сглаживать краткосрочные неэффективности, но в среднесрочном периоде не влиять на курс. Курс должен быть рыночным инструментом балансировки платежного баланса и экономики. Я не поддерживаю политику самоустранения НБУ с валютного рынка, но выступаю за создание системы и имплементацию прозрачных правил для операторов.

- Каким является «справедливый» курс на текущий момент?

- Думаю, что теперешний курс 11 грн/долл. будет сглаживать все дисбалансы. У нас сложилась печальная ситуация с платежным балансом - его дефицит составлял от 8-9% ВВП последние два года подряд. Это - мина замедленного действия, с которой что-то надо делать. А курсовая балансировка - одно из самых эффективных решений.

- После «оранжевой» революции в Украину стали массово заходить инвесторы. Станут ли произошедшие сейчас события новым толчком для того, что бы Украина вновь приобрела привлекательность?

- То, что уже происходит, должно стать толчком для прихода инвесторов. Если вспомнить 2005 год, то ожидание перемен и изменений, даже в их отсутствие, привели к тому, что 2005-2007 года стали рекордными с точки зрения притока частных иностранных инвестиций. Инвесторы у нас появятся, но не надо питать иллюзий с точки зрения того, что это может произойти прямо сейчас. У нас до сих пор политическая нестабильность, угроза внешней агрессии. Это все отпугивает инвесторов. Плюс опыт нереализованных надежд в прошлом также накладывает негативный отпечаток.

Ксения Обуховская (УНИАН)