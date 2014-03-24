Кабмин завтра передаст Раде проекты законов о госзакупках и изменениях в бюджет

Кабинет министров Украины на своем заседании во вторник, 25 марта, намерен утвердить и передать в парламент в качестве безотлагательных проекты законов о государственных закупках, о внесении изменений в бюджет на 2014 год, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс в части ставок некоторых налогов и сборов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на министра Кабмина Остапа Семерака. Как отмечается, речь также идет о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

«Мы просили бы, чтобы после принятия нашего решения во вторник, парламент рассмотрел эти законопроекты как безотлагательные», - цитирует департамент СКМУ Семерака.

Ранее, на своем заседании в воскресенье, 23 марта, Кабмин также рассматривал законопроекты о госзакупках и внесении изменений в бюджет в части проведения секвестра и изменения ставок некоторых налогов и сборов.