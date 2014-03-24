«УкрСиббанк» сократит 1,6 тыс. сотрудников к 2015 году

Французская BNP Paribas Group, представленная в Украине дочерним банком из группы крупнейших – «УкрСиббанком», планирует сократить в Украине к 2015 году 1,6 тыс. сотрудников, сообщается в плане бизнес-развития группы на 2014-2016 годы.

Согласно сообщению, такая позиция обусловлена сложными условиями деятельности, подкрепленными политической неопределенностью, а также уменьшением кредитного портфеля банка с 2,3 млрд евро в 2011 году до 1,6 млрд евро в 2013 году.

В документе также указывается, что в 2013 году в рамках рационализации деятельности было закрыто 84 филиалов по Украине.

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Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).