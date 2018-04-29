Глава Нацбанка Кубив: «Здоровые банки будут жить, больные – лечиться»

МВФ: переговоры будут завершены до 26 марта

Если бы мне сказали три месяца назад, что я буду главой Национального банка, я бы не поверил. Также как не поверил бы в такую глубину кризиса. Моя личная оценка – когда экономика падала, но еще не достигла дна, произошли политические, моральные и финансово-экономические изменения. При нулевой инфляции, которую демонстрировали, расходуя средства Международного валютного фонда, работали не законы, а схемы - векселя, санационный банк, земельный банк, расчетный центр. Сегодня эти схемы надо отменять, менять банковское законодательство. Единым вектором работы являются реформы, начиная с каждого из нас. Мы ментально должны быть готовы к определенным необходимым изменениям.

Многие удивлялись, что я, прийдя в Нацбанк и проработав три недели, ничего не менял. Имея опыт работы в коммерческом банке с международным капиталом, я понимаю, что финансы не нуждаются в революционных процессах, нужно спокойно решать эти вопросы. В основных принципах деятельности Нацбанка я очень быстро разобрался, благодаря коллегам в НБУ, которые помогли в этом. Мы определили приоритеты, и на четвертый день приехала миссия Международного валютного фонда.

Работа с МВФ – сложная и ответственная, но она обязательно принесет пользу государству. Я только что встречался с МВФ. Процитирую, как они оценили нашу работу: «Наше сотрудничество с украинскими властями было отличным. Комплексная программа реформ правительства охватывает широкое поле вопросов…». В настоящее время мы проводим дискуссии с МВФ в рамках компетенции Национального банка. Работаем в субботу и воскресенье, чтобы в ближайшие два дня, в начале следующей недели, мы вышли на завершение обсуждения меморандума. И мы это сделаем, как обещали, до 26 числа основная работа будет завершена.

Крым: цена вопроса – 22 млрд грн

В Крыму находится 1022 отделения, 11 филиалов, 53 представительства банков и 2 крымских банка. Общая цена вопроса по банковской системе – 22 млрд грн активов. На базе одного из крымских банков - Черноморского банка развития - хотят сделать казначейство Крыма. На базе филиала «БМ-Банка» - Национальный банк Крыма. Будут использовать инструменты банков с российским капиталом в Украине. В федеральном законе о принятии Крыма в состав РФ, внесенном президентом РФ, есть четкая программа, как они будут работать.

Есть два вектора развития событий. Что касается коммерческих банков, то все оценивается и выкупается. Если говорить о государственной собственности, то есть собственность Нацбанка, банковского университета, это - тоже определенная процедура. Также есть процедура относительно «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Мы это четко развиваем. Думаю, что рабочая группа, которая создана по решению правления НБУ, представит матрицу, временную линейку, и мы предложим шаги для решения. Если говорить об утратах Крыма, то они бесценны. Но есть и другие позиции: многие компании, кредитуясь в Киеве и других областях, давали залог, находящийся в Крыму. И наоборот, получали кредиты в Крыму, предоставляя залоги в Херсоне, Николаеве, в особенности перерабатывающая промышленность. Мы встречались со всеми коммерческими банками, есть определенная процедура, и мы по ней движемся.

По состоянию на сегодня, ситуация в Крыму полностью контролируемая нами как Национальным банком. Ажиотажные, проблемные решения, с лимитами по 500 и 300 гривень, - на совести самозваного правительства. Они специально «вытягивали» Нацбанк и коммерческие банки. Но, установив коммуникации с ними, мы приняли «человеческое» решение. Граждане не виноваты, студенты должны получать стипендии, а пенсионеры – пенсии. Ажиотаж, введенный рублем, притянул за собой соответствующую проблематику.

Налог на доходы по депозитам: надо вводить, но в перспективе

По вопросу налогообложения депозитов моя позиция такова. С одной стороны, это нужно вроде бы делать. Но я задаю себе вопрос, нужно ли это делать сейчас. Когда на сегодняшний день люди в результате инфляции и роста курса доллара на 25% уже понесли потери. Мы консультируемся с министром финансов и министром экономики, и наша позиция совпадает не полностью. Я проинформировал руководителей фракций в парламенте. Дискуссия продолжится.

Если представить себя на месте человека, у которого гривневый депозит, то при девальвации на 25% и росте цен на товары минимальной потребительской корзины, возникает желание бежать менять гривню на доллар. А вдруг начнется ухудшение? Кроме того, налогообложение отразится на процентных ставках по пассивам банков. Это надо делать, но в перспективе. Дискутировать с журналистами, вкладчиками, ассоциациями, бизнесом, налоговой службой. Проанализировать все системно, и только тогда принимать решение.

Сейчас можно объявить амнистию - это мое видение. Например, для граждан, которые принесут депозиты в банки до 1 мая, в 2014 году такие депозиты не облагать налогом. Тогда каждый посчитает, сколько сэкономил. Должна быть философия понимания тех позиций, о которых мы говорим.

Валюта: на сегодня курс реально соответствует рыночному

Едва став главной Нацбанка, я увидел валютные сделки по курсу 13,80-15,30 грн/долл. Посмотрел, что это за банки, поднял трубку телефона и пригласил главу правления. Когда глава был некомпетентным, а были и такие две личности, пригласил ответственных за казначейство, риски, валюту. Пообщались по-человечески, и они согласились, что это спекулятивные операции.

Мы не только сдержали курс. Курс в пределах, в которых он сейчас работает, реально соответствует рыночному. Спекулятивный курс теневой экономики немного выше. Во Львове – один, Харькове – второй, Луцке – третий… Но мы и это исправим в законодательном поле - системой контроля ошибок, которые, к большому сожалению, есть сегодня в Украине.

Гибкий курс позволит избежать резких скачков каждые 3-4 года. Вспомните, какие это были скачки: 1,82 – 3,42 – 5 – 8 – 9 – 10… Нельзя этого делать. Если, например, 25% разбить на три года, это ни для кого не было бы болезненно. Менее 1% в месяц переустанавливать курс, и он бы двигался плавно, не было б такой ситуации, а была бы нормальная практика, прогнозированная.

Банки: здоровые будут жить, больные – консолидироваться

Прежде всего, я бы попросил, поскольку банки сейчас очень чувствительные и в банках деньги граждан и бизнеса, - не нужно давать непроверенную информацию. Когда говорят о проблемах десятков банков, каждый из нас приходит домой, смотрит новости и начинает думать - а где я держу деньги. Как результат: из 423 млрд грн депозитов 53 млрд грн – оттоки. Есть два этапа оттоков - объективный инфляционный за счет 25% девальвации за несколько дней и отток по политическим соображениям, когда граждане переживают из-за кризиса.

Что касается коммерческих банков, то для меня есть две категории – здоровые банки и больные. Здоровые будут жить и поддерживать ликвидность, больные - лечиться сами или консолидироваться, другого варианта нет. Чем больше больных банков – тем более больна банковская система. Из тех больных банков, которые на сегодня есть, 90% - конвертационные «ямы» налички, созданные под отдельные бизнесы, работающие не на государство и граждан, а на «клан». Клан, который, придя к власти, перераспределял капитал, уничтожал малый и средний бизнес, что привело к обеднению граждан. Они не создавали рабочих мест, стимулировали миграцию людей, в результате квалифицированные граждане, с двумя-тремя высшими образованиями, уезжали за рубеж.

Этих фирм-банков около десяти, не 48 и 53, как называли, а 10 плюс минус 2. Сейчас ведет проверку Национальный банк. Мы действительно заберем у них лицензии, вместе с правоохранительными органами, поскольку закон о банках и банковской деятельности это не позволяет. Мы данный закон усилим в перспективе. Тот, кто занимается нечестной работой, будет просто без работы. Оборот по снятию наличности в этих банках за прошлый год составил 146 млрд грн. Мы индивидуально переговорили с каждым, предупредив, что с ними будет. Соответствующие фискальные органы получили информацию, и будут ими заниматься.

Недавно я встречался с представителями банков с иностранным капиталом. Был долгий разговор, часа полтора. Я пояснил, что их присутствие является якорем пребывания иностранных инвестиций в Украине, и хотя все банки хотели уйти из Украины, мы с ними договорились.

Проблемные банки: вкладчики превращаются в акционеров

90% вкладчиков проблемных банков, исходя из реальной практики, защищены Фондом гарантирования. Проблемы есть с ВИПами и подставными личностями, которым ВИПы доверяли средства. Что касается достаточности средств Фонда, то даже если взять два крупных банка – «Форум» и «Брокбизнесбанк» - средств хватит. Кроме того, по соглашению между НБУ и Фондом гарантирования, при необходимости Нацбанк предоставит Фонду кредит и все вкладчики в пределах 200 тысяч, как я говорил, это - 90% вкладчиков, получат средства.

Что касается ВИПов и бизнеса, то после завершения выплат Фондом гарантирования они могут стать акционерами. Тогда Национальный банк, приняв решение об оздоровлении, дает средства. И мы получаем структуру, которая начинает заново работать, только нужен эффективный менеджмент. Если новые собственники проведут докапитализацию, смогут нарастить активы, то банк в первый же год начнет работать. Такая практика применяется в Америке и Европе. В Украине – пока нет.

Еще одни вариант – сбалансировать активы и пассивы банка, и присоединить его к тому или иному государственному банку. Но нельзя банк капитализировать только государственными деньгами.

Кредиторы АПК будут иметь полную поддержку НБУ

Говоря об агропромышленном комплексе, хочу сказать, что банки, которые будут кредитовать АПК по адекватным ценам, не выше цены ОВГЗ плюс какая-то маржа, будут располагать полной поддержкой Национального банка Украины. Посевную нужно провести. Если этого не сделать, то будут проблемы с тракторами, взятыми в кредит. Летом будем иметь проблемы с комбайнами, взятыми в кредит или лизинг. Не будет урожая, не будет кукурузы, овощей, а будут проблемы с компаниями АПК, специализирующимися на хранении. То есть, система растягивается в течение года.

У нас налажены коммуникации с Министерством финансов и Министерством экономики. Есть четкая программа по АПК, которая была представлена в Министерстве АПК, и есть необходимый инструментарий. Хочу отметить, что малый и средний бизнес уже активизировался. Владельцы небольших земельных участков с 5-7 наемными работниками и 2-3 единицами техники уже начали работать, возрождаться, что очень хорошо.

Ольга Гордиенко (УНИАН)