НБУ возобновил проведение тендеров по поддержке ликвидности банков

Национальный банк Украины возобновил проведение внеочередных тендеров по поддержанию ликвидности банков в рамках постановления Правления НБУ от 6 февраля 2014 №48 "О механизме оперативного поддержания ликвидности банков", сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение принято для содействия своевременному выполнению банками требований клиентов в условиях повышенного спроса населения на наличные средства.

По данным регулятора, во время тендера, состоявшегося 20 марта, были удовлетворены заявки 9 банков общим объемом 1,9 млрд грн.

Нацбанк отметил, что дальнейшее проведение таких тендеров будет осуществляться на регулярной основе (каждый четверг) как минимум до конца апреля текущего года.

Читайте такжеНа поддержку ликвидности банков в феврале направили 22 млрд грн

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Нацбанка Украины от 6 февраля №48 утвержден механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам, имеющим отток депозитов физических лиц.