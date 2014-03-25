Япония увеличила финпомощь Украине до $1,5 млрд

Япония намерена выделить помощь Украине в 1,5 миллиарда долларов, такое заявление сделал в Гааге приехавший на саммит по ядерной безопасности премьер Японии Синдзо Абэ, пишет "Прайм" со ссылкой на агентство Киодо.

Первоначально Япония готовила пакет помощи на сумму около 1 миллиарда долларов, но решила увеличить объем финансирования. Как заявил перед журналистами Абэ, "это было высоко оценено другими членами G7".

Кроме того, в Гааге японский премьер прибег к наиболее резким за все время кризиса на Украине выражениям и заявил, что "присоединение Крыма, который находится на юге Украины, к России недопустимо".

Японские аналитики считают, что это связано с критикой в адрес Японии со стороны ее главного союзника - США, так как до сих пор Страна восходящего солнца приняла наиболее мягкие санкции в отношении России, а также направила с визитом в Москву главу аппарата японского Совбеза Сётаро Яти и провела в Токио российско-японский инвестиционный форум с участием более чем тысячи бизнесменов с обеих сторон.

Воссоединение РФ и Крыма Запад не признает. Евросоюз, США и Япония уже приняли ряд санкций против России в связи с ее позицией по Крыму. При этом японские санкции стали одними из самых мягких: Токио заморозил переговоры о смягчении визового режима и остановил старт еще не начавшихся переговоров о соглашениях по инвестициям и использованию космического пространства.

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