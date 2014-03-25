S&P понизило кредитный рейтинг Бразилии

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг кредитоспособности Бразилии с "BBB" до "BBB-", сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Прогноз по среднесрочному рейтингу – стабильный, что означает малую вероятность дальнейшего снижения.

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Как отмечает агентство, решение о понижении рейтингов эксперты агентства приняли, учитывая слабый рост экономики и бюджетную политику страны, направленную на стимулирование экономического роста.

По оценкам S&P, в текущем году рост экономики страны составит 1,8%, а в 2015 году – 2%, что на 0,3% больше, чем в 2013 году, когда экономика страны выросла на 2,3%. Дефицит государственного бюджета, как отмечает агентство, также увеличится, с 3,2% ВВП в 2013 году до 3,9% в текущем году.

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