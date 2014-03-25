Доллар на межбанке поднялся до 11,10 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 10,7500/11,1000, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3002/0,3101, котировки по евро-гривне составили – 14,8800/15,3670.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3843/45 (понедельник - 1,3797/99).

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками 10,7000/11,2000, к 12:00 сузился спрэд 10,7000/10,9000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 10,6500/10,8000.