СБУ провела обыск в банке, который связан с Захарченко

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Следственным органам МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов г. Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.

Правонарушителями присвоено свыше 17 миллионов гривен бюджетных средств.

Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 гг. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственную документацию неправдивые сведения относительно объемов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ОАО «Банк «Рыночные технологии», и передавались служебным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.

Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел.

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