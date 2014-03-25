СБУ провела обыск в банке, который связан с Захарченко

11:10, 25 марта 2014
Финансы
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Служба безопасности Украины и ГУ МВД Украины провели обыск в банковском учреждении, которое участвовало в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связано с бывшим министром внутренних дел В.Захарченко.

Правопорушниками привласнено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Следственным органам МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов г. Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.

Правонарушителями присвоено свыше 17 миллионов гривен бюджетных средств.

Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 гг. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственную документацию неправдивые сведения относительно объемов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ОАО «Банк «Рыночные технологии», и передавались служебным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.

Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел.

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