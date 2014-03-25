Рост ВВП России из-за санкций Запада может упасть до нуля

Российская экономика выросла на 0,3 процента в феврале и в первом квартале 2014 года опустится примерно до нуля, сказал замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, назвав охлаждение отношений с Западом "существенным негативным фактором для экономического роста".

"Конечно, январь-февраль ниже тех значений, которые нужны для того, чтобы выйти на параметры прогноза, которые мы давали раньше (плюс 2,5 процента за 2014 год)", - сказал Клепач журналистам в понедельник, передает Reuters.

В годовом и месячном выражении рост ВВП в феврале составил 0,3 процента, за первые два месяца - 0,2 процента.

"Февраль неплохой, лучше, чем ожидалось, но пока о переломе экономических тенденций, о выходе из стагнации говорить рано. Это все очень неустойчивые изменения", - сказал замминистра.

Читайте такжеВ России дефицит бюджетов регионов вырос до рекорда

Российские власти рассчитывали, что экономика покажет темпы роста в этом году на уровне 2,5 процента, однако падение инвестиций в начале года и конфликт в Украине свели прогнозы аналитиков на текущий год к менее чем одному проценту ВВП или нулевым темпам роста.

"В первом квартале (рост ВВП будет) где-то ноль. В годовом выражении будет чуть больше нуля", - сказал Клепач.

В первом квартале 2013 года рост экономики составлял 1,6 процента, в феврале 2013 года наблюдалось снижение ВВП на 0,4 процента.

"Если говорить о санкциях (Запада за присоединение Крыма), то пока они экономически еще не носят значимого характера, но само по себе охлаждение отношений является существенным негативным фактором для экономического роста и соответственно проявляется и влияет на отток капитала. Он и до этого был значительным. Конечно, увеличение напряженности и охлаждение отношений его усиливают", - сказал Клепач.

Клепач сказал в понедельник, что отток капитала в первом квартале может составить "$65-70 миллиардов, ближе к $70 миллиардам".

За весь 2013 год отток капитала составил $62,7 миллиарда.

"По инвестициям, к сожалению, в первом квартале, видимо, получим минус. Инвестиции - это слабое звено", - добавил замминистра.

Минэкономразвития также ожидает ускорения инфляции в РФ до 0,9-1,0 процента в марте к февралю, а в годовом выражении - до 6,9-7,0 процента.

Замминистра сказал, что вклад ослабления рубля в рост потребительских цен будет еще выше, чем министерство ожидало месяц назад. Тогда он оценивал этот вклад в дополнительные 0,4-0,5 процентного пункта к прогнозу инфляции на год.

"Мы и раньше, и сейчас исходим из того, что все-таки рецессии у нас нет... Дальше, на наш взгляд, рецессии не будет, но есть проблема стагнации, ее продолжительности, глубины. К сожалению, инвестиционный спад продолжается. Как долго он продлится, пока не готов сказать", - заявил Клепач.