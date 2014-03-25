В России дефицит бюджетов регионов вырос до рекорда

"В прошлом году был получен самый высокий дефицит бюджетов регионов за последние годы - 642 млрд руб (1 RUB - 0.28690 UAH). Не было никогда таких дефицитов. Как правило, дефицит был порядка 50-100 млрд руб. Если посмотрим на ближайшую перспективу, то особых изменений не предвидится", - отметил Силуанов.

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Минфин не видит возможности увеличения прибыли предприятий, соответственно, увеличения поступлений от налога на прибыль, пишут "Вести.ru". При этом рост фонда оплаты труда также замедляется, и поступления от НДФЛ не растут такими темпами, как раньше. В то же время расходные обязательства регионов увеличиваются, пояснил министр.

"Что делать в такой ситуации? Надо давать больше прав регионам в управлении своими расходами. Это очевидно. Мы пока из федерального центра регулируем целый ряд региональных полномочий, в том числе вопросы нуждаемости и адресности. По целому ряду региональных категорий бюджетников на федеральном уровне до сих пор существует норма - делай так-то, что не позволяет субъектам РФ самостоятельно применять принцип нуждаемости", - заявил Силуанов.

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