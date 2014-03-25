Правительство проверяет работу Госпотребинспекции

Специальная комиссия, созданная Министерством экономического развития и торговли Украины совместно с экспертами «Европейской Бизнес Ассоциации» (EBA), начала внеплановую проверку деятельности Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр экономразвития Павел Шеремета.

“В ответ на многочисленные жалобы подписал приказ о проведении внеплановой проверки соблюдения Госпотребинспекцией Украины требований законодательства при осуществлении проверок субъектов хозяйствования. Комиссия с участием представителей Европейской Бизнес Ассоциации начала работу”, - написал Шеремета.

Также он пообещал, что Минэкономразвития будет публично информировать о результатах работы комиссии.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госпотребинспекция неоднократно вступала в публичные конфликты с бизнесом, в частности, публичной огласке были преданы конфликты с крупнейшими украинскими розничными торговыми сетями бытовой техники и электроники, которые начались осенью прошлого года.

По итогам проверок сетей ведомство обвинило их в торговле контрафактной продукцией и наложило многомиллионные штрафы, размер которых в одном из случаев достиг 1,6 млрд грн.

6 марта представители торговых сетей обратились к новому украинскому правительству с просьбой расследовать факты давления главы ведомства Сергея Орехова и его первого заместителя Владимира Вильчинского на бизнес.