Хомутынник предлагает внести поправки в Налоговый кодекс

Об этом народный депутат, глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня зарегистрировал законопроект с поправками к трансфертному ценообразованию (ТЦ). Бизнес жалуется, что не успевает подготовиться к применению ТЦ. До 1 мая крупные компании должны подать в налоговую службу первые отчеты о контролируемых операциях: у некоторых предприятий уже получается до 9 000 страниц, и это не предел. Штрафы при этом серьезные - 5% с оборота за неподачу отчета", - написал он.

По словам народного депутата, решение об уточнении норм Налогового кодекса, было принято после консультаций с бизнес - ассоциациями и правительством.

"Теперь первые отчеты о контролируемых операциях нужно будет подать до 1 мая 2015 года", - сообщает Хомутынник".