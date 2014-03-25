Рост экономики Украины в условиях ЗСТ с Евросоюзом составит 5% - экономист

Рост экономики Украины в условиях работы зоны свободной торговли с Европейским Союзом составит не менее 5% в долгосрочной перспективе, заявил на конференции в Киеве британский экономист, директор компании СТА Макр Хейлиер. Как передает корреспондент УНИАН, свои расчеты Хейлиер представил в специальном исследовании.

«Подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и формирование зоны свободной торговли позволит экономике Украины вырасти примерно на 5% в определенной перспективе, при этом экспорт может вырасти на более чем 6%, а импорт – на 5,8%. Рост социальных стандартов составит 12%», - отметил Хейлиер.

Кроме того, он подчеркнул, что торговое сотрудничество с ЕС позволит улучшить деловой климат и развить сектор малого и среднего бизнеса.

«В Европе работают 21 млн компаний – представителей малого и среднего бизнеса. Экономика Европы – это экономика малого бизнеса. Украина, работая с Европой, получит возможность основать и развивать тысячи малых предприятий в сотнях секторов экономики», - спрогнозировал британский экономист.

В то же время, Хейлиер обратил внимание, что прогнозные оценки - это не догма, и их не стоит воспринимать как некую в любом случае достижимую цель. «Наши предположения – это потенциально возможный прогноз, но отнюдь не гарантия», - отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее в многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов Президента Украины 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост с вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.