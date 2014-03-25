Кабмин выделил военным 1,87 млрд гривень

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета 1,869 млрд грн для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил, внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, а также проведения учебных сборов с военнообязанными и гражданами Украины, проходящими службу в военном резерве. Соответствующее распоряжение №244 размещено на веб-портале правительства.

Как отмечается, средства также будут направлены на решение сугубо бытовых вопросов, включая оплату банно-прачечных услуг, закупку медикаментов, топлива для перевозки личного состава.

Минфину предписано осуществить все расходы. Минобороны, МВД и Администрация пограничной службы должны в трехдневный срок сформировать перечень расходов и утвердить его с Минфином и Минэкономразвития и до 15 апреля подать отчет об использовании средств в Минфин, Минэкономразвития и Госказначейство.

Другим своим распоряжением Кабмин выделил 17,2 млн грн на проведение учебных сборов с военнослужащими.

Ранее Кабинет министров Украины выделил 125 млн грн военнослужащим, проходящим службу на территории Автономной Республики Крым. Кроме того, в середине марта Верховная рада приняла закон о выделении из резервного фонда бюджета 6,8 млрд грн для осуществления мероприятий по обороне страны.

Читайте такжеКабмин перечислил военным 125 млн грн