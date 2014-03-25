Парламент обязал предприятия отчитываться о госзакупках в интернете

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок” относительно усиления прозрачности закупок предприятий” (регистрационный №2207).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон принимался сразу в первом чтении и в целом.

Этим законом предусмотрено обязать предприятия, которые определены в пункте 21 части 1 статьи 1 закона Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”, размещать отчеты о результатах проведения ими закупок, осуществляемых за счет собственных средств, стоимость предмета которых отвечает требованиям абзаца 1 части 1 статьи 2 данного закона, на веб-портале Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней после заключения договора.

Форма отчета о результатах осуществления предприятиями закупок за собственные средства утверждается Уполномоченным органом.

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