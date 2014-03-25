Минфин прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 3%

Министерство финансов Украины прогнозирует сохранение стагнации в экономике Украины в 2014 году и оценивает возможное падение ВВП на уровне «минус» 3%. Об этом перед заседанием правительства заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы думаем, что в этом году экономика продолжит стагнацию. Думаю, получим минус 3% падения ВВП, к сожалению», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, директор компании СТА Макр Хейлиер заявил, что рост экономики Украины в условиях работы зоны свободной торговли с Европейским Союзом составит не менее 5% в долгосрочной перспективе.

«Подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и формирование зоны свободной торговли позволит экономике Украины вырасти примерно на 5% в определенной перспективе, при этом экспорт может вырасти на более чем 6%, а импорт – на 5,8%. Рост социальных стандартов составит 12%», - отметил Хейлиер.

Кроме того, он подчеркнул, что торговое сотрудничество с ЕС позволит улучшить деловой климат и развить сектор малого и среднего бизнеса.