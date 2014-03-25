Доллар на межбанке установился чуть выше 11 грн

Во вторник, 25 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,9000/11,0300 грн/долл. с 10,8000/11,0000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,0280/15,1565 грн/евро по сравнению с 14,9105/15,1930 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3843/1,3845, а к 15:00 снизились до 1,3789/1,3791.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3042/0,3071 грн/рубль против 0,3033/0,3089 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6675 (-0.3935).

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,6500/10,8000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 14,6652/14,8778 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3045/0,3100 грн/рубль.