Переговоры с МВФ проходят успешно - Шлапак

Переговоры с Международным валютным фондом подходят к своему завершению, проходят успешно, однако объем возможного кредитования остается предметом обсуждения, заявил перед началом заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.



«Завтра последний день работы миссии (МВФ - УНИАН), вы увидите их заявление. Переговоры идут успешно, надеюсь, мы достигнем результата. Однако пока объемы утверждаются», - сказал Шлапак. - «Думаю, завтра снимем окончательные противоречия».

По словам Шлапака, объем средств, которые могут быть предоставлены Украине, обсуждается как в самом фонде, так и с участием потенциальных доноров Украины. «Но поскольку на одном из заседаний Совета директоров Фонда вопрос Украины обсуждался, то мы можем говорить о выделении экстра-помощи, которая составляет порядка 800% нашей доли в СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR – УНИАН) – это сумма от 15 до 20 млрд долл.», - сказал Шлапак.

Украина возобновила активный диалог с МВФ в феврале 2014 года – после назначения нового правительства. В течение прошлого года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято. В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию. По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

В марте директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что решение о новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ. При этом объем средств, которые могут быть выделены, может превысить квоту Украины в несколько раз, в том числе благодаря реформе квот, которая сейчас ведется в МВФ.

