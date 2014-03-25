Яценюк предлагает заменить налоговую милицию Службой финансовых расследований





Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает необходимым ликвидировать налоговую милицию и создать единый для всей страны орган, в компетенцию которого входил бы комплекс мер по расследованию финансовых, в первую очередь, налоговых преступлений. Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

«Борьба с экономическими преступлениями должна быть передана в службу финансовых расследований. Должен быть единый орган, который занимается борьбой с налоговыми правонарушениями, а не взяточничеством. Прошу подготовить, во-первых, концепцию работы службы финрасследований и проекты законов, чтобы парламент безотлагательно это рассмотрел», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, вопрос формирования единой службы финансовых расследований проговаривался в рамках ликвидации Министерства доходов и сборов Украины. Решение о ликвидации министерства было принято в начале марта по рекомендации парламента.

