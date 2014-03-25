Минфин предложил сократить расходы бюджета на 23 млрд гривень

Министерство финансов Украины предлагает внести изменения в бюджет на 2014 год и увеличить доходную часть на 29 млрд грн и сократить расходы на 23 млрд грн, заявил министр финансов Александр Шлапак накануне заседания правительства.

«Мы хотим предложить Верховной Раде принять пакет законов по наполнению доходной части на 29 млрд грн и порядка 23 млрд – это сокращение расходов, запланированных на 2014 год», - сказал Шлапак. При этом он отметил, что по макропоказателям Минфин будет придерживаться заложенных в бюджете показателей.