Минфин предложил сократить расходы бюджета на 23 млрд гривень
16:25, 25 марта 2014Финансы
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И увеличить доходную часть на 29 млрд грн
Минфин предложил сократить расходы бюджета на 23 млрд гривень
Министерство финансов Украины предлагает внести изменения в бюджет на 2014 год и увеличить доходную часть на 29 млрд грн и сократить расходы на 23 млрд грн, заявил министр финансов Александр Шлапак накануне заседания правительства.
«Мы хотим предложить Верховной Раде принять пакет законов по наполнению доходной части на 29 млрд грн и порядка 23 млрд – это сокращение расходов, запланированных на 2014 год», - сказал Шлапак. При этом он отметил, что по макропоказателям Минфин будет придерживаться заложенных в бюджете показателей.
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