Украина может отказаться от акцизных марок

«Если мы и далее будем идти по пути акцизной марки – это путь в никуда», - сказал Яценюк.

По его мнению, перевод всего объема подакцизных товаров исключительно в электронную форму – это хорошо зарекомендовавший себя международный опыт. «В ЕС есть ряд стран, которые внедрили электронный учет подакцизных товаров. Если вы свяжете этот учет с учетом по НДС, появится реальная картина, которая позволит не уклоняться от уплаты налогов», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2013 года в Украине были введены акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок не привело к значительному подорожанию бутылки алкогольного напитка или пачки сигарет, но позволило наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции. В то же время, только в январе 2014 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму свыше 30 млн грн. В частности, табачных и ликеро-водочных изделий изъято на сумму около 23 млн грн. Кроме того, по данным Миндоходов, с начала 2014 года уже прекращена деятельность 18 незаконных производств алкогольных напитков.