Налоговая поддерживает отсрочку отчетности по трансфертному ценообразованию

Руководство Государственной налоговой службы Украины, которая сегодня формируется на базе ликвидируемого Министерства доходов и сборов Украины, поддержит предложение об отсрочке подачи налоговой отчетности по операциям со связанными лицами – по контролю за трансфертным ценообразованием.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«Да, мы поддерживаем это предложение», - сказал Билоус.

Ранее народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник предложил отсрочить на год – до 1 мая 2015 года вступление в силу норм об обязательном предоставлении отчетности по операциям со связанными лицами (трансфертному ценообразованию). Как отмечал парламентарий, до 1 мая крупные компании должны подать в налоговую службу первые отчеты о контролируемых операциях: у некоторых предприятий уже получается до 9 000 страниц, и это не предел. «Штрафы при этом серьезные - 5% с оборота за неподачу отчета, - подчеркнул депутат. - После консультаций с бизнес-ассоциациями и правительством было решено уточнить нормы Налогового кодекса».

Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Министерством доходов и сборов Украины совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года.

Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Первая отчетность по контролируемым операциям должна была поступать в налоговые органы уже с 1 мая 2014 года. Как ожидалось, введение норм закона позволило бы Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

