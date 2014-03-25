Польша выделит $100 млн для развития малого бизнеса Украины

Польские власти планируют создать специальный фонд для развития малого и среднего бизнеса в Украине и выделить на его финансирование около 100 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба президента Польши Бронислава Коморовского, который выступил с такой инициативой.

"Согласно идее, фонд, в который бы вошли польские финансовые институты, в частности - банки BGK и PKO BP, инвестировал бы в развитие и реструктуризацию украинских компаний, а также в польские небольшие и средние компании, которые работают в Украине", - говорится в сообщении.

Эту инициативу Коморовского вчера обсудили на встрече представители названных банков, польского Минфина и канцелярии президента Польши.

Предприниматели смогут получить финансирование в размере от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов злотых (1 долл. = 3 злотых), а обеспечением этих средств будут доли в компаниях.

Пресс-служба отметила, что аналогичную поддержку получала от США в свое время Польша в рамках Polish-American Enterprise Fund.

"Благодаря поддержке предпринимательства на местном уровне Украина получит шанс построить средний класс, частный бизнес и в итоге гражданское общество", - отметил министр Олгерд Дзеконьский из канцелярии президента Польши.

По данным украинского комитета статистики, размер польских инвестиций в экономику Украины на начало текущего года составлял 845,4 млн долл. или 1,5% всех иностранных инвестиций в современной истории украинского государства.

В сравнении с предыдущий годом инвестиции уменьшились на 71 млн долл.

Читайте такжеЯпония увеличила финпомощь Украине до $1,5 млрд

По украинским данным, рекордные инвестиции поляков в украинскую экономику были зафиксирован в 2010 году на уровне 938,5 млн долл. В 2002 году их объем составлял 98,4 млн долл.

Читайте такжеСенат США одобрил предоставление финпомощи Украине

В Украине работают более тысячи польских компаний, которые представляют, главным образом малый и средний бизнес.

