Минфин: инфляция в этом году может составить 12%

18:21, 25 марта 2014
Финансы
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Средняя 8%, максимальная - 12%  

Минфин прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 12%

Министерство финансов прогнозирует максимальный показатель инфляции в Украине в 2014 году на уровне 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

«Средняя 8%, максимальная - 12%», - сказал Мярковский, отвечая на вопрос о том, какой показатель инфляции Минфин закладывает в новую редакцию госбюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, принятый в середине января государственный бюджет Украины на 2014 год рассчитывался с учетом инфляции на уровне 8%.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что по итогам 2014 года ожидается рост инфляции выше заложенных в госбюджете 8%. Кроме того, по его словам, в Украине по итогам 2014 года ожидается падение ВВП на 3%.
 

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