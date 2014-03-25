Минфин: инфляция в этом году может составить 12%
Средняя 8%, максимальная - 12%
Министерство финансов прогнозирует максимальный показатель инфляции в Украине в 2014 году на уровне 12%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.
«Средняя 8%, максимальная - 12%», - сказал Мярковский, отвечая на вопрос о том, какой показатель инфляции Минфин закладывает в новую редакцию госбюджета Украины.
Как сообщал УНИАН, принятый в середине января государственный бюджет Украины на 2014 год рассчитывался с учетом инфляции на уровне 8%.
Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что по итогам 2014 года ожидается рост инфляции выше заложенных в госбюджете 8%. Кроме того, по его словам, в Украине по итогам 2014 года ожидается падение ВВП на 3%.