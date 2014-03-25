Кубив: 12 банков-прачечных "отмыли" за год 142 млрд гривень

Национальный банк совместно с Государственной службой по финансовому мониторингу намерен ввести систему ежедневного мониторинга оборота наличности с целью борьбы с отмыванием и конвертацией средств, заявил в ходе заседания правительства глава Национального банка Украины Степан Кубив.

По его словам, Нацбанк провел проверки 12 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 142 млрд грн.

«Сейчас НБУ с Госфинмониторингом проводит расширенные проверки», - сказал Кубив.

Как пример он привел один из коммерческих банков, который получил 2 млрд грн рефинансирования, перевел эти средства в другой банк и таким образом обналичил порядка 1 млрд грн.

Также Кубив рассказал, что Нацбанк и Госфинмониторинг совместно с другими органами разработали конкретную программу ежедневного мониторинга банковских операций.

«Мы усилили работу по контролю за наличностью и предприняли дополнительные меры по такому мониторингу. В ближайшее время вся страна будет знать «героев», которые создали такие (конвертационные - УНИАН) банки», - сказал Кубив.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен лишить лицензий банки - конвертационные центры.