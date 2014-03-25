В «Хрещатике» уверяют, что переводы в Deutschе Bank соответствуют всем требованиям

Все платежи, которые переводились через корреспондентские счета банка «Хрещатик» в Deutschе Bank, соответствуют требованиям межправительственной организации “Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег” (FATF) и стандартам Службы финансового мониторинга Украины.

Об этом в обращении к СМИ заявил глава правления банка “Хрещатик” Дмитрий Гриджук в ответ на появление информации об участии банка в отмывании денег «Всеукраинского банка развития» (ВБР), связанного с «семьей» Януковича.

«Считаю, что упоминание банка "Хрещатик" как основного клирингового банка для расчетов ВБР не соответствует действительности», - сказано в обращении банкира.

При этом Гриджук обратил внимание на то, что журналисты немецкого издания могли ошибиться из-за того, что не имели доступа к источникам информации относительно того, что в Украине существует не менее 20 банков-корреспондентов немецкого Deutschе Bank.

Кроме того, банкир сообщил, что с 1 января 2013 года никаких клиентских платежей ВБР через коррсчет банка "Хрещатик" в Deutschе Bank не совершалось.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкое интернет-издание Zeit Online в статье "Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета" сообщило, что семье Виктора Януковича в течение последних лет удалось получить "загадочное имущество" за рубежом, в том числе "при участии Deutsche Bank". Кроме того, издание сообщило, что Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank с «Всеукраинским банком развития» на предмет участия в операциях по выведению незаконных капиталов с Украины в еврозону и отмыванию денег. За последний месяц более 30 стран ввели санкции против бывших высокопоставленных чиновников Украины по подозрению их в финансовых и других преступлениях, среди которых сам бывший президент Янукович и его ближайшее окружение.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» создан 24 апреля 2009 года. За два с половиной года активы банка выросли почти в 13 раз и на 1 января 2013 года он занимал 42-е место среди 175 банков Украины по объему активов.

Единственным собственником банка является старший сын бывшего президента Украины Александр Янукович, глава правления банка — мать бывшего главы НБУ Валентина Арбузова.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).