Минфин не привлек средства в госбюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 марта не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предлагал инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 1 год, 5 и 7 лет, но не получил ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин на плановом аукционе 18 марта также не привлек средства в госбюджет. В марте министерство провело четыре ОВГЗ-аукциона и привлекло в госбюджет 2,785 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,137 млрд грн, на обслуживание госдолга - 6,202 млрд грн.

По состоянию на 24 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 276,730 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,694 млрд грн, в собственности банков — 81,376 млрд грн, нерезидентов — 11,199 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

