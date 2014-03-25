Ужесточение санкций может привести к снижению рейтинга РФ - Fitch

Fitch на прошлой неделе ухудшило прогноз по рейтингам РФ до негативного, учтя в своих действиях потенциальное влияние санкций на деловую среду и экономику РФ, рост которой в новых реалиях может замедлиться еще больше, сообщает РИА Новости.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в январе-феврале составил всего 0,2%.

По мнению аналитиков агентства, санкции, последовавшие после вхождения Крыма в состав РФ, не окажут прямого влияния на российскую банковскую систему. Основным вызовом для нее станет стагнация в экономике, грозящая перейти в рецессию и снизить качество активов.

Читайте такжеG-7 и ЕС согласились, что санкции против России могут быть жестче - Ромпей

”Мы не ожидаем дальнейшего понижения или пересмотра прогнозов по сектору в среднесрочной перспективе. Возможны индивидуальные рейтинговые действия. Конечно, эта позиция может измениться, если будут дальнейшие экономические санкции”, - заявил директор по финансовым организациям Fitch в Москве Александр Данилов.

Fitch допускает пересмотр рейтинга России, если ужесточение санкций негативно скажется на российской экономике и объеме золотовалютных резервов. Улучшение прогноза по рейтингу возможно, если санкции будут сняты или исчезнет угроза рецессии.