Комитет Палаты представителей США одобрил выделение Украине 1 млрд долларов
00:33, 26 марта 2014Финансы
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Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса одобрил законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 1 миллиард долларов.
Комитет Палаты представителей США одобрил выделение Украине 1 млрд долларов / ru.wikipedia.org
Одобрение этого документа состоялось на фоне дискуссий о необходимости реформирования Международного валютного фонда, передает Радио Свобода.
Представители Демократической партии отказались от требования, чтобы только реформирование МВФ делало возможным любой пакет помощи Украине.
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Законопроект поддерживает предоставление кредита и предусматривает санкции в отношении граждан Украины и России, причастных к российскому вторжению. Теперь документ направляется на рассмотрение Палаты представителей.
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