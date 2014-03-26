Комитет Палаты представителей США одобрил выделение Украине 1 млрд долларов

Одобрение этого документа состоялось на фоне дискуссий о необходимости реформирования Международного валютного фонда, передает Радио Свобода.

Представители Демократической партии отказались от требования, чтобы только реформирование МВФ делало возможным любой пакет помощи Украине.

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Законопроект поддерживает предоставление кредита и предусматривает санкции в отношении граждан Украины и России, причастных к российскому вторжению. Теперь документ направляется на рассмотрение Палаты представителей.