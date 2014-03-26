Импорт в Украину сократился на 15%

Министерство доходов и сборов Украины заявляет о сокращении объемов импорта в Украину на 15%, а в стоимостном выражении – на 24%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра доходов и сборов Украины, куратор таможенной службы Виталий Науменко. «Импорт в Украину в настоящее время ниже прошлогодних показателей в стоимостном выражении на 24%, в физических объемах - на 15%», - сказал Науменко.

Вместе с тем поступления в бюджет по линии таможенной службы растут. «За март перечислено 6,3 млрд грн, что уже превышает показатели января и февраля. До конца месяца планируем выйти на показатель 7,7 млрд грн, что составит 71% от задач общего фонда госбюджета», - сказал Науменко.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл, что на 15,2 млн долл, или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл. По информации Госстата, в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 12,3% - до 4,389 млрд долл, импорт - на 11,7%, до 4,531 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2014 года составил 0,97 (в январе 2013 – 0,98).