Эксперты UniCredit: ВВП Украины в этом году сократится на 6%, в 2015 вырастет на 1%

Эксперты группы UniCredit ожидают сокращение ВВП Украины по итогам 2014 года на 6%, а по итогам 2015 года прогнозируют рост на 1%, сообщила пресс-служба UniCredit Bank со ссылкой на квартальный обзор группы по экономике стран Центральной и Восточной Европы.

“Согласно прогнозам, в 2014 году ВВП Украины сократится на 6%, но в 2015 году уже начнется рост, который по итогам года составит 1%”, - говорится в сообщении.

Кроме того, UniCredit ожидает в 2015 году сокращения дефицита бюджета до 4,6% после 7,1% в 2014 году. Уровень инфляции, по оценкам экспертов, составит 9,8% в 2014 году и 5% - в 2015-м.

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В то же время, эксперты группы отмечают, что прогноз по Украине может быть более оптимистичным, учитывая стабильную работу нового правительства, которое придерживается программы МВФ и продвигается в работе с подписанием соглашения о зоне свободной торговли, но спада экономики в 2014 году избежать не удастся.

“Сочетание необходимости консолидации большого дефицита бюджета и текущего счета, влияния оттока депозитов, обесценивания валюты, резкого замедления сбора налогов и низкого уровня золотовалютных резервов Украины означает, что большой спад в экономической деятельности уже неизбежен в этом году", - отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует сохранение стагнации в экономике Украины в 2014 году и оценивает возможное падение ВВП на уровне «минус» 3%.

Справка УНИАН. UniCredit Bank, объединенная структура в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине - «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка», в 2013 году нарастил прибыль на 36,12% по сравнению с 2012 годом – до 10,988 млн грн.

Банки являлись частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия), в декабре 2013 года был завершен процесс их интеграции, и объединенный банк продолжает работу под новым названием UniCredit Bank.