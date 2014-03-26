Межбанк открылся долларом по 11,05

В среду, 26 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 10,8000/11,0500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,3054/0,3125 грн/рублю, котировки по евро-гривне составили – 14,9245/15,2725 грн/евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3819/21 (вторник - 1,3843/45).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 марта, к закрытию торгов котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,9000/11,0300 грн/долл. с 10,8000/11,0000 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,0280/15,1565 грн/евро по сравнению с 14,9105/15,1930 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3843/1,3845, а к 15:00 снизились до 1,3789/1,3791.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3042/0,3071 грн/рубль против 0,3033/0,3089 грн/рубль на 12:00.

