Рада уволила шесть членов совета Нацбанка

Верховная Рада приняла постановление “Об увольнении членов совета Национального банка Украины” (регистрационный № 4425).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий — Михаил Гончаров, Василий Горбаль, Сергей Клюев, Борис Колесников, Петр Порошенко, Игорь Прасолов.