Рада уволила шесть членов совета Нацбанка
11:02, 26 марта 2014Финансы
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Уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий.
За данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов
Верховная Рада приняла постановление “Об увольнении членов совета Национального банка Украины” (регистрационный № 4425).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий — Михаил Гончаров, Василий Горбаль, Сергей Клюев, Борис Колесников, Петр Порошенко, Игорь Прасолов.
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