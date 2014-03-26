Гривня упала до 11,35 за доллар

В среду, 26 марта, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,1000/11,3500 грн/долл. против 10,8000/11,0500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 15,3105/15,6615 грн/евро против 14,9245/15,2725 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3819/1,3821, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3127/0,3198 грн/рубль против 0,3054/0,3125 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,4475 (-0,3050).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,9000/11,0300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,0280/15,1565 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3042/0,3071 грн/рубль.