Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 1,8%

Всемирный банк прогнозирует сокращение российского ВВП в текущем году при наихудшем развитии событий, связанных с захватом украинского Крым, на 1,8% после роста на 1,3% в прошлом году.

Об этом сказано в опубликованном сегодня отчете ВБ, которым располагает УНИАН.

Аналитики банка разработали два прогноза для российской экономики, один из которых предусматривает рост, а другой – падение ВВП.

"Сценарий небольшого риска предполагает ограниченный краткосрочный эффект Крымского кризиса и предполагает 1,1% роста в 2014 году и 1,3% - в 2015 году. Сценарий высокого риска предполагает более серьезное влияние на экономику и инвестиции, если геополитическая ситуация ухудшится, что приведет к сокращению ВВП на 1,8% в 2014 году и на 2,1% - в 2015 году", - отметили в ВБ.

Аналитики напомнили, что в прошлом году рост российской экономики замедлился до 1,3% с 3,4% годом ранее.

"В прошлом отсутствие разумных структурных реформ маскировалось моделью роста, которая реализовалась за счет крупных инвестиционных проектов, продолжающимся увеличением зарплат в бюджетной сфере и другими трансферами, которые обеспечивались значительными доходами от продажи нефти. Последние события в Крыму привели к тому, что слабое доверие превратилось в кризис доверия, и более четко показали экономическую слабость такой модели роста", - отмечается в отчете ВБ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует сохранение стагнации в экономике Украины в 2014 году и оценивает возможное падение ВВП на 3%.

Эксперты группы UniCredit прогнозируют, что ВВП Украины по итогам 2014 года сократится на 6%, а по итогам 2015 года вырастет на 1%.

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