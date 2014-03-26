Дельта Банк планирует получить лицензию на ведение банковской деятельности в Крыму

Глава наблюдательного совета Дельта Банка Николай Лагун заявил, что соответствующие консультации ведутся с Центробанком России и Нацбанком Украины.

По словам господина Лагуна, лицензия необходима финучреждению для полноценного выполнения своих обязательств перед вкладчиками, приема платежей, а также востребования выданных в Крыму кредитных средств.

По решению ЦБ России, банки Крыма и Севастополя с лицензией украинского НБУ пока смогут работать по старым правилам, но к 1 января 2015 года организации должны получить российские лицензии. При этом для получения лицензии ЦБ РФ у банка должен быть минимальный размер уставного капитала не менее 300 млн рублей (около 8,5 млн. долл. по текущему курсу). Капитал Дельта Банка на сегодня около 580 млн. долл.

Стать “российскими” украинские банки или филиалы украинских банков могут, создав дочернюю организацию, или реорганизовав учреждение путем выделения и разделения банка. В обоих случаях создаваемой кредитной организации должны быть переданы активы в соразмерном обязательствам объеме.

По словам главы правления банка "Хрещатик" Дмитрия Гриджука, до получения лицензии ЦБ РФ, украинские банки смогут продолжать работу без получения российской лицензии при условии выполнения своих обязательств по договорам и предоставления Банку России отчетности о своей деятельности: реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками, копий учредительных документов, информации об учредителях и руководстве и т.д.

Лицензия в Крыму пригодится Дельта Банку для развития как своего бизнеса, так и покупки портфелей других украинских банков. "Работа с проблемными активами является сильной стороной Дельты, и они вполне могут развивать такой бизнес в Крыму", - говорит финансовый эксперт Александр Охрименко. Еще одной целью получения лицензии ЦБ РФ может быть сохранение активов банка в Крыму - таким образом, вкладчикам дает сигнал о надежности финучреждения, а заемщикам - о целесообразности погашения кредитов без просрочек.