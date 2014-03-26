Инфляция в России вдвое выше, чем в Евросоюзе

Темпы роста потребительских цен в РФ в феврале более чем в два раза опередили европейские, сообщил в среду Росстат.

С начала года инфляция в России выросла на 1,3%, тогда как в Евросоюзе она снизилась на 0,6%, передает Прайм.

"В России в феврале 2014 года потребительские цены увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в среднем по странам ЕС - на 0,3%), за период с начала года - на 1,3% (в среднем по ЕС цены стали ниже на 0,6%)", - говорится в сообщении.

Ускорение инфляции в феврале 2014 года, по данным Росстата, наблюдалось в большинстве европейских стран.

Читайте такжеИнфляция в Украине ускорилась до 0,6%

Среди рассматриваемых стран наибольшее увеличение потребительских цен в феврале по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в Бельгии (на 2,2%), Беларуси (на 2%) и Казахстане (на 1,7%).

За период с начала года больше всего цены выросли в Беларуси (на 3,6%), Турции (на 2,6%) и в Казахстане (на 2,3%).

Читайте такжеМинфин: инфляция в этом году может составить 12%

При этом в ряде зарубежных государств в феврале потребительские цены снизились, наиболее заметно - в Греции (на 1,1%) и Болгарии (на 0,6%).

С начала года снижение цен было наиболее заметным в Италии (на 2,4%), Греции и Испании (в обеих странах на 2%), а также в Португалии (на 1,6%).

