Ведущие бизнес-ассоциации Украины призвали правительство отложить резкое повышение налогов

Если законопроекты будут поддержаны в парламенте, они вступят в силу уже с 1 апреля 2014 г, сообщает Forbes.ua.

В частности, правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменений ставок некоторых налогов и сборов» (№4490) предполагает повышение ставок акциза, платы за земельные участки, рост экологических платежей, налогов на транспортные средства, сборов за пользование радиочастотным ресурсом, за пользование недрами, сборов за специспользование воды.

Второй законопроект, подготовленный Минфином – «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты» (пока не зарегистрирован в парламенте) – предполагает более серьезные изменения. В частности, в Минфине предлагают отказаться от снижения ставок на НДС и налог на прибыль, закрепив их соответственно на уровне 20% и 18%, увеличить плату за пользование радиочастотными ресурсами в два раза, ввести единую ставку налога на дизтопливо – 98 евро за 1000 кг.

Также должны быть в два раза увеличены ставки на новые автомобили и мотоциклы с объемом двигателя более 0,5 литра. Вводится пенсионный сбор на покупку иностранной валюты (0,5%), налог на проценты от банковских депозитов (от 100 000 грн.), обнуляются льготы по НДС на первую поставку лекарств. Также производителей ювелирных изделий теряют право работать на упрощенной системе налогообложения.

Европейская бизнес-ассоциация, которая объединяет более 900 крупных европейских и украинских предприятий, официально обратилась к Министерству финансов с просьбой отложить вступление в силу данных налоговых инициатив до 1 января 2015 г.

В Европейской бизнес-ассоциации напомнили, что согласно ст. 4 Налогового кодекса Украины, налоговые ставки не могут быть изменены в течение действующего бюджетного года.

В Американо-украинском совете по бизнесу (US-Ukraine Business Council) также призвали правительство отложить введение в действие упомянутых законопроектов.

«Мы понимаем, что Украина пытается решить проблему наполнения бюджета. Но мы уверены, что бюджетные поступления можно обеспечить структурными экономическими реформами, а не механическим повышением налоговых ставок» - заявили в Американо-украинском совете по бизнесу.

В то же время, в Американо-украинском совете по бизнесу отметили, что поддерживают заявленные в программе правительства «100 дней – 100 шагов правительства» задания дерегуляции, снижения налогов, построения позитивного бизнес-климата.

Существенно пересмотреть инициативы по увеличению налоговых ставок правительству предложили и в Американской торговой палате.

Крайне обеспокоены налоговыми инициативами правительства и в отраслевых ассоциациях.

Так, по словам президента Ассоциации ювелиров Украины Григория Мажаровского, сейчас на упрощенной системе работает более 90% всех занятых в ювелирной отрасли. На фоне снижения рентабельности рынка драгметаллов запрет на использование упрощенной системы приведет к серьезным негативным последствиям для отрасли – особенно в юго-восточных областях, где работает большинство ювелирных производителей.

«Это решение будет иметь негативные последствия для производителей алкоголя. Озвученный дополнительный рост акциза приведет лишь к сокращению количества легальной продукции и расширению нелегального теневого рынка. Таким образом, государство не добьется желаемого пополнения государственной казны, а напротив, понесет финансовые убытки», – прогнозирует директор ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Михайлечко.

Производители подакцизной продукции напоминают, что акцизные ставки уже были повышены с начала года. И дополнительное повышение (по разным законопроектам, на 8-30%) является экономически необоснованным и приведет к увеличению контрабандной продукции из соседних стран (к примеру, ставки акциза на сигареты в Беларуси составляют 80%, а в Молдове – 50% от действующих акцизных ставок в Украине). Соответственно, под угрозу будет поставлена стабильная работа десятков предприятий – производители подакцизных товаров в Украине являются крупными инвесторами и работодателями, которые обеспечивают более 20 000 рабочих мест.