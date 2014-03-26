Доллар на межбанке подорожал до 11,28 грн

В среду, 26 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,1500/11,2800 грн/долл. по сравнению с 11,1000/11,3500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,3820/15,5670 грн/евро по сравнению с 15,3105/15,6615 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3825.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3130/0,3158 грн/рубль против 0,3127/0,3198 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,4800 (-0.2725).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,9000/11,0300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,0280/15,1565 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3042/0,3071 грн/рубль.