Подачу отчетности по трансфертному ценообразованию отсрочили на конец года

Нормы закона о трансфертном ценообразовании, вступившие в силу с сентября прошлого года, могут быть упрощены, а предоставление отчетности – отсрочено до конца текущего года, заявил первый заместитель министра доходов и сборов Украины, куратор налогового направления работы министерства Игорь Билоус.

«Немаловажный вопрос – трансфертное ценообразование. Возможно, перенесем введение отчетности с мая на конец года», – сказал Билоус.

При этом он отметил, что аудиторские компании "Большой четверки", в частности Deloitte, готовы помочь Украине в упрощении законодательства по трансфертному ценообразованию и отчетности по контролируемым операциям.

Ранее Билоус в комментарии УНИАН подтвердил, что Миндоходов готово отсрочить предоставление отчетности по трансфертному ценообразованию, которую крупные налогоплательщики должны были начать предоставлять с 1 мая 2014 года.

Кроме того, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник предлагает отсрочить на год – до 1 мая 2015 года вступление в силу норм об обязательном предоставлении отчетности по операциям со связанными лицами (трансфертному ценообразованию).

Справка УНИАН. Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Министерством доходов и сборов Украины совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Документ был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

В марте 2014 года министр финансов Александр Шлапак подчеркнул, что Минфин выступает за то, чтобы с 1 мая 2014 года все документы по трансфертному ценообразованию вступили в силу и Минфин начал контролировать этот процесс.

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