Обама пригрозил ужесточить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявляет, что США и Европейский Союз готовы ужесточить санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил на пресс-конференции после завершения саммита ЕС-США.

"Что касается санкций, то сейчас мы видели прекрасную координацию между США и Европой. По обе стороны Атлантики есть признание того, что во время первого вторжения в Крым мы должны были предпринять конкретные шаги, и мы определили список персон, которые были ответственны за это вторжение. Когда российское правительство предприняло шаги по аннексии Крыма после референдума, который никто за пределами России не воспринимает серьезно, мы ужесточили эти санкции в координации (с ЕС)", - сказал Обама.

"Теперь мы координируем усилия относительно потенциальных дополнительных, более глубоких санкций, если Россия будет осуществлять дальнейшее вторжение в Украину", - добавил американский лидер.

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Как сообщалось, 16 марта состоялся так называемый референдум по вопросу о статусе Крыма. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей Крыма.

18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.